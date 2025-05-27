Госдума поручила полиции заняться бытовой клеветой





27 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки в законодательство, которые помогут россиянам защититься от клеветы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», если раньше пострадавшей стороне приходилось самостоятельно готовить обвинение и собирать доказательства, то после вступления в силу новых положений, такого рода преступлениями займётся полиция.

– Это позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения преступления в ходе предварительного расследования и исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует событие или состав преступления, – рассказала журналистам зампред комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Ирина Панькина.

Отметим, законопроект был разработан Верховным судом по поручению Владимира Путина. Он должен помочь защитить конституционные права граждан и сбалансировать процедуру привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.