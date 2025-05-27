Волгоградцев хотят наказывать за езду в «лекарственном опьянении»

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют ответственность водителей за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, таким образом убирается пробел в законодательстве, препятствующий привлечению к административной ответственности водителей, находящихся под воздействием лекарств, которые не содержат этилового спирта или наркотических средств.

- В соответствии с законопроектом административная ответственность будет наступать также в случае наличия в организме человека вещества (группы веществ), входящих в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, - пояснили в пресс-службе Госдумы.

Перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство. В документах, приложенных к законопроекту, указано, что в такой список могут быть внесены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.