Общество

Волгоградцев хотят наказывать за езду в «лекарственном опьянении»

Общество 27.05.2025 20:27
0
27.05.2025 20:27


Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют ответственность водителей за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, таким образом убирается пробел в законодательстве, препятствующий привлечению к административной ответственности водителей, находящихся под воздействием лекарств, которые не содержат этилового спирта или наркотических средств.

- В соответствии с законопроектом административная ответственность будет наступать также в случае наличия в организме человека вещества (группы веществ), входящих в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, - пояснили в пресс-службе Госдумы.

Перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство. В документах, приложенных к законопроекту, указано, что в такой список могут быть внесены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2025 21:34
Общество 27.05.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 20:20
Общество 27.05.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 20:00
Общество 27.05.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 19:04
Общество 27.05.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 18:21
Общество 27.05.2025 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 17:51
Общество 27.05.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 17:20 Реклама
Общество 27.05.2025 17:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.05.2025 17:05
Общество 27.05.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 16:29
Общество 27.05.2025 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 16:25
Общество 27.05.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 15:24
Общество 27.05.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 15:00
Общество 27.05.2025 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.05.2025 14:25
Общество 27.05.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 12:08
Общество 27.05.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2025 11:53
Общество 27.05.2025 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
В России ужесточат правила работы коллекторов с должникамиСмотреть фотографии
21:17
Одичавшие собаки загнали молодого лосенка в Саратовской областиСмотреть фотографии
20:57
«Закрываем окна»: волгоградцы задыхаются из-за пожара на берегу ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
Волгоградцев хотят наказывать за езду в «лекарственном опьянении»Смотреть фотографии
20:20
Волгоградского фермера наказали за декларирование зерна в фантомных объемахСмотреть фотографии
20:00
Пять опасных территорий по клещам назвали в волгоградском РПНСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде огласили приговор по делу о похищении средь бела дня двоих человекСмотреть фотографии
19:21
Избиение цыганом 25-летней волжанки сняли на видео очевидцыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Госдума поручила полиции заняться бытовой клеветойСмотреть фотографии
18:21
Волгоградец снял на видео драку вороны с огромной крысой в центре городаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде экс-начальнику ОЭБ отдела полиции №6 не удалось оспорить срок за взяткуСмотреть фотографии
17:51
Главный пристав региона проведет прием волгоградцев в канун Дня защиты детейСмотреть фотографии
17:48
Оперативники задержали студента после звонка о минировании под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:20
В «Царицынской опере» прошёл масштабный проект «Правнуки Победы»Смотреть фотографии
17:05
«Закон выбросили в урну»: волгоградку вгоняют в долги за совершённое угонщиком ДТПСмотреть фотографии
16:29
Рельсы и шпалы сняли на трамвайных путях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»Смотреть фотографии
16:25
УФАС накажет волгоградский «Газпром» за срыв отопительного сезонаСмотреть фотографии
15:30
В России срок выдачи маткапитала сократят до 5 днейСмотреть фотографии
15:24
Валуев и Джонсон научат боксу подростков в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
15:00
Летний читальный зал возле «Горьковки» набирает популярность у волгоградцевСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде футболисты «Волгаря» устроили массовую драку с воспитанниками СлуцкогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Жара до +35 и дикий ветер: какая погода ждет волгоградцев до конца маяСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде полиция задержала пятерых возмутителей порядка в ЖК «Ново-Комарово»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Похоронщика и диспетчеров службы «112» судят в Волгограде за «слив» покойниковСмотреть фотографии
12:16
Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратораСмотреть фотографии
12:08
Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенкаСмотреть фотографии
11:54
Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замовСмотреть фотографии
11:53
На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиковСмотреть фотографии
11:04
Двух заместителей главы Дубовского района задержали за превышение полномочийСмотреть фотографииCмотреть видео
 