Происшествия

Одичавшие собаки загнали молодого лосенка в Саратовской области

Происшествия 27.05.2025 21:17
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27.05.2025 21:17


В Саратовской области погиб лосенок, которого выгнали из леса одичавшие собаки. Об этом сообщили журналисты ИА «СарИнформ».  

 В село Пудовкино Гагаринского района Саратова забрел молодой лось. Об этом вчера, 26 мая, в соцсетях сообщили очевидцы. «СарИнформ» обратился за комментарием о ситуации в областной комитет охотничьего хозяйства, где сообщили, что это произошло еще 25 мая, – передает издание. 

По информации профильного саратовского комитета, животное было ослаблено, когда его гнали в садовое товарищество собаки и оно прибилось ко двору. 

– Когда на место приехали егеря, лось просто лежал. К моменту приезда ветеринаров животное пало, – цитата из комментария.

Уточняется, что речь идет о лосенке-сеголетке – ему было не больше года. 

Фото: Новости Саратова и области /smi_saratov / t.me

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