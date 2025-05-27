Одичавшие собаки загнали молодого лосенка в Саратовской области





В Саратовской области погиб лосенок, которого выгнали из леса одичавшие собаки. Об этом сообщили журналисты ИА «СарИнформ».

– В село Пудовкино Гагаринского района Саратова забрел молодой лось. Об этом вчера, 26 мая, в соцсетях сообщили очевидцы. «СарИнформ» обратился за комментарием о ситуации в областной комитет охотничьего хозяйства, где сообщили, что это произошло еще 25 мая, – передает издание.

По информации профильного саратовского комитета, животное было ослаблено, когда его гнали в садовое товарищество собаки и оно прибилось ко двору.

– Когда на место приехали егеря, лось просто лежал. К моменту приезда ветеринаров животное пало, – цитата из комментария.

Уточняется, что речь идет о лосенке-сеголетке – ему было не больше года.

Фото: Новости Саратова и области /smi_saratov / t.me