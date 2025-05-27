В России ужесточат правила работы коллекторов с должниками





В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который вводит ряд ограничений на работу коллекторских организаций с должниками. Как сообщает V102.RU, документ вступит в силу с 1 сентября этого года.

Теперь коллекторы смогут использовать для звонков только официально выданные оператором связи номера телефонов. Также в течение пяти рабочих дней ФССП будет проводить проверку, запросив детализацию у кредитора, оператора связи и бюро кредитных историй. Если нарушения при работе будут обнаружены, компания получит предписание и штраф.

Должник же имеет право отказаться от подобных обзвонов коллекторскими организациями, отправив уведомление об отказе от общения. Уведомление должны будут принять и обработать в течение трех рабочих дней и отключить абонента от назойливых звонков, писем и смс-сообщений. Если долг подтвержден судом, кредитор получает двухмесячный перерыв, после чего запрет на контакт возвращается.

По мнению авторов законопроекта, это позволит должникам чувствовать себя более защищенными и уверенно принимать решения, касающиеся своего финансового положения.