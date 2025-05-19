Экономика

Волгоградцы накопили в банках полтриллиона рублей

Экономика 19.05.2025 15:36
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19.05.2025 15:36


На начало апреля 2025 года сумма средств волгоградцев на счетах в банках составила 510 млрд рублей. Это на 21% превышает показатель прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, такая динамика роста  сбережений обусловлена привлекательными процентными ставками по вкладам. Даже,несмотря на некоторое снижение процентов по депозитам в первом квартале текущего года, они по-прежнему остаются выгодным инструментом сохранения и приумножения накоплений. 
А вот рост денежных запасов волгоградского бизнеса оказался скромнее. За год остатки на расчетных счетах и депозитах организаций выросли на 1,6% и 2,4% соответственно. Исключением стали индивидуальные предприниматели. Денежные средства на их счетах  увеличились на 17%, что связано с меньшей деловой активностью микробизнеса.
Общий объем средств граждан и бизнеса региона в банках на начало апреля текущего года достиг 694 млрд рублей, что на 16,2% больше уровня прошлого года.


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