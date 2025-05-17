Экономика

Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысяч

Экономика 17.05.2025 13:40
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17.05.2025 13:40


В Волгограде средняя зарплата программистов составляет около 220 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование SuperJob, при этом начинающие айтишники могут рассчитывать на меньшее ежемесячное вознаграждение – от 85 до 120 тысячи рублей. Специалисты со стажем работы от года и знаниями методов защиты информации и Linux имеют все шансы  найти работу с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей.  
На порядок больше зарплата у другой категории программистов. Обладающих отличными знаниями PHP 7 и 8, опытом работы  с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2 и проектирования API заманивают доходами от 140 до 260 тысяч рублей в месяц.  
Ну а топовые программисты могут получать от 260 до 400 тысяч рублей. Работодатель требует от таких специалистов умения разрабатывать высоконагруженные системы и  микросервисы, а также руководить коллективом.

Фото V102.RU (архив)

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