Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысяч





В Волгограде средняя зарплата программистов составляет около 220 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование SuperJob, при этом начинающие айтишники могут рассчитывать на меньшее ежемесячное вознаграждение – от 85 до 120 тысячи рублей. Специалисты со стажем работы от года и знаниями методов защиты информации и Linux имеют все шансы найти работу с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей. В Волгограде средняя зарплата программистов составляет около 220 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование SuperJob, при этом начинающие айтишники могут рассчитывать на меньшее ежемесячное вознаграждение – от 85 до 120 тысячи рублей. Специалисты со стажем работы от года и знаниями методов защиты информации и Linux имеют все шансы найти работу с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей.

На порядок больше зарплата у другой категории программистов. Обладающих отличными знаниями PHP 7 и 8, опытом работы с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2 и проектирования API заманивают доходами от 140 до 260 тысяч рублей в месяц.Ну а топовые программисты могут получать от 260 до 400 тысяч рублей. Работодатель требует от таких специалистов умения разрабатывать высоконагруженные системы и микросервисы, а также руководить коллективом.