«Закон выбросили в урну»: волгоградку вгоняют в долги за совершённое угонщиком ДТП





В Волгограде неожиданным итогом обернулась поездка Надежды Киселёвой вместе со своей дочерью на море. Как сообщает ИА «Высота 102», вернувшись с отдыха, 58-летняя женщина получила повестку в суд. Впоследствии с неё попытались взыскать 605 тыс. рублей за ДТП, совершенное угонщиком её автомобиля.

Ничего не предвещало такого исхода

– 1 сентября 2022 года мы вместе с дочкой Анастасией отправились в Сочи. Дорога длинная, а машина накануне поломалась, поэтому её было решено оставить у дочки в гараже, а в санаторий добираться на поезде, – вспоминает пострадавшая.

Транспортное средство ранее было приобретено девушкой в кредит и передано матери, однако впоследствии оно использовалось женщинами совместно. Для этого Анастасия была официально вписана в страховку и имела все полагающиеся документы.

– Настя на тот момент официально не находилась в брачных отношениях, однако сожительствовала с мужчиной, Святославом С. Как выяснилось, практически сразу же после нашего отъезда он без какого-либо разрешения в гараже дома проник в автомобиль и, судя по всему, что-то подделав, завёл его и начал разъезжать по городу. Но продолжалось это недолго. 4 сентября он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, – продолжает волгоградка.





Авария произошла в Ворошиловском районе на ул. им. Куприна.

– Вернувшись с поездки, мы и не подозревали, что, пока нас не было здесь, что-то случилось. На машине не было ни царапинки. Сожитель вёл себя как ни в чём не бывало. Всё это обрушилось в один миг, когда через 2-3 месяца маму пригласили в суд по месту жительства. Тогда-то она и узнала, что, оказывается, 4 сентября наша «Лада» врезалась в Honda CR-V, – рассказала Анастасия Попова.

Владелец иномарки обратился с исковым заявлением сначала в Ворошиловский районный суд Волгограда, а затем разбирательство было перенесено по месту жительства Надежды в Иловлю. Мужчина потребовал с Киселёвой, виновника ДТП и страховой компании 605 тыс. рублей.

Дело семейное

В январе 2024 года было вынесено решение. Суд, как и положено, разобрался во всех обстоятельствах произошедшего и адресовал требования владельца Honda к угнавшему автомобиль сожителю. Мужчине было предписано выплатить 603,1 тыс. на восстановление автомобиля, а также компенсировать все судебные расходы по делу. Однако такой исход категорически не устроил владельца иномарки.

– В августе 2024 года Волгоградский областной суд отменил вынесенное решение. В свою очередь Четвёртый кассационный суд в Краснодаре 20 ноября отменил апелляционное определение областного суда, направив дело на повторное рассмотрение в область. В результате 14 марта 2025 года судебная коллегия Волгоградского областного суда вновь вынесла решение, но уже не в нашу пользу, – говорит дочь Надежды.

По итогу заседания ответственность за ущерб была возложена на 58-летнюю женщину, а виновник ДТП был полностью освобождён от финансового бремени.

Согласно апелляционному определению, с которым удалось ознакомиться журналистам, коллегия отмела доводы Надежды Киселёвой о том, что после угона автомобиль выбыл из её управления и всю ответственность за причинённый ущерб должен нести злоумышленник. Более того, суд приравнял сожительство мужчины с дочерью Надежды к официальному браку, что, видимо, каким-то образом должно оправдывать совершённый поступок.



– Киселёва Н.С. передала автомобиль «ВАЗ 2114» в пользование своей дочери Поповой А.А., которая состояла в фактически брачных отношениях со С-м С.В. и проживала с ним. С учётом данных пояснений судебная коллегия полагает, что транспортное средство выбыло из владения Киселёвой Н.С. по её воле, – говорится в определении.

Владелицу «Лады» обязали выплатить не только 456 тыс. рублей компенсации собственнику иномарки, но и также компенсировать все судебные расходы.

– Это какой-то беспредел. Мы обсуждали это решение суда с нашим юристом. По сути закон выкинули в урну. В российском правовом поле нет понятия «фактически брачные отношения». У нас брак или зарегистрирован, или нет. Как на основании этого на маму можно возлагать ответственность за произошедшее - загадка. На самом деле это очень опасный прецедент, – подчеркивает Анастасия.

Заявление в полицию

Как только стало известно об аварии, Надежда Киселёва вместе с дочкой хотели обратиться в полицию, однако сожитель отговорил женщин, пообещав уладить вопрос с владельцем иномарки.

– Поэтому сразу мы не подали заявление об угоне. Поверили ему, думали, удастся обойтись без уголовного дела. Однако впоследствии он от своих обещаний открестился. В 2023 году мы несколько раз подавали заявления в полицию, но они каждый раз терялись. В итоге проверка была начата лишь 29 июня 2023 года, однако по её результатам в возбуждении уголовного дела по факту угона автомобиля нам отказали. Впоследствии отказ был отменён прокуратурой. Надзорное ведомство предписало провести дополнительные следственные действия. По их итогу вновь многократно поступили отказы, которые каждый раз отменялись прокуратурой. В результате уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2025 года после очередного вмешательства прокуратуры. Сейчас идёт его расследование, – продолжает дочь.





Редакции ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. В свою очередь в прокуратуре Волгоградской области рассказали журналистам, что расследование всех обстоятельств угона авто находится на контроле. При этом оказание какой-либо помощи в рамках гражданского разбирательства, по данным надзорного ведомства, не в компетенции прокуроров.

– Вся эта ситуация для мамы, конечно, большой удар. Она очень близко воспринимает к сердцу произошедшее. Сейчас направили кассационную жалобу в Краснодар, надеемся, что хотя бы здесь нам удастся добиться справедливого решения. Пока заседание не назначили. Ждём. Её сильно расстраивает вся несправедливость произошедшего. Получается, сейчас любой человек может без спроса сесть за руль чужого автомобиля, совершить ДТП, а отвечать потом будет владелец? Да ещё и при одобрении суда. Это же глупость какая-то. Беззаконие.

Отметим, пока кассационная инстанция только планирует дело к пересмотру, с Надежды Киселёвой уже начали удерживать 50% от ежемесячного дохода, при этом виновник ДТП, по информации дочери волгоградки, сейчас находится в Краснодаре, где успешно строит свой бизнес.

Фото и документы предоставлены Анастасией Поповой, коллаж - Алексей Костяков