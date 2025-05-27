Пять опасных территорий по клещам назвали в волгоградском РПН

В РПН назвали пять территорий, где фиксируется рост обращений граждан в медучреждения по поводу укусов клещей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество таких случаев зарегистрировано за истекшую неделю в Волгограде, Урюпинском и Калачевском районах, Михайловском муниципальном округе и Волжском. Всего в медучреждения обратились 144 человека за неделю, в том числе 50 детей.

Чтобы не допустить укусов насекомых, нужно носить защитную одежду и применять специальные средства для ее обработки.

Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей появятся повышение температуры, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, необходимо срочно обратиться к врачу.

Напомним, через укусы клещей могут передаваться такие инфекции как Крымская геморрагическая лихорадка и иксодовый клещевой боррелиоз.