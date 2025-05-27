Пять опасных территорий по клещам назвали в волгоградском РПН

Общество 27.05.2025 20:00
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27.05.2025 20:00
В РПН назвали пять территорий, где фиксируется рост обращений граждан в медучреждения по поводу укусов клещей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество таких случаев зарегистрировано за истекшую неделю в Волгограде, Урюпинском и Калачевском районах, Михайловском муниципальном округе и Волжском. Всего в медучреждения обратились 144 человека за неделю, в том числе 50 детей.
Напомним, через укусы клещей могут передаваться такие инфекции как Крымская геморрагическая лихорадка и иксодовый клещевой боррелиоз. Чтобы не допустить укусов насекомых, нужно носить защитную одежду и применять специальные средства для ее обработки. Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей появятся повышение температуры, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, необходимо срочно обратиться к врачу.
Фото V102.RU (архив)
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