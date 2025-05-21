Совет Федерации поддержал все проекты развития Волгоградской области





Все представленные Волгоградской областью проекты, прошедшие обсуждение на профильных комитетах Совета Федерации в течение предшествующих дней, получили поддержку на высоком уровне. Сенаторы приняли за основу проект Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Волгоградской области», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Все представленные Волгоградской областью проекты, прошедшие обсуждение на профильных комитетах Совета Федерации в течение предшествующих дней, получили поддержку на высоком уровне. Сенаторы приняли за основу проект Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Волгоградской области», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Напомним, как сообщалось, в Совете Федерации впервые состоялись Дни Волгоградской области. Презентация региона прошла в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Одобрение сенаторов получили в итоге проекты, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей; строительства объектов здравоохранения; развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы образования и культуры, международных связей; выполнения задач укрепления технологического суверенитета страны и обеспечения продовольственной безопасности, сбережения реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы. Напомним, как сообщалось, в Совете Федерации впервые состоялись Дни Волгоградской области. Презентация региона прошла в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Одобрение сенаторов получили в итоге проекты, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей; строительства объектов здравоохранения; развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы образования и культуры, международных связей; выполнения задач укрепления технологического суверенитета страны и обеспечения продовольственной безопасности, сбережения реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы.

Валентина Матвиенко похвалила регион за работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию молодежи и сбережению памятников. Также в Волгоградской области, отметила спикер Совета Федерации, развиваются предприятия ОПК, металлообработка, нефтехимия, легкая промышленность, а волгоградские аграрии входят в пятерку лидеров по стране по производству овощей и зерна. Валентина Матвиенко похвалила регион за работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию молодежи и сбережению памятников. Также в Волгоградской области, отметила спикер Совета Федерации, развиваются предприятия ОПК, металлообработка, нефтехимия, легкая промышленность, а волгоградские аграрии входят в пятерку лидеров по стране по производству овощей и зерна.

Председатель СФ отметила и высокие результаты в строительстве школ, больниц, действиях садов. Также были рассмотрены вопросы, которые требует дополнительного решения, включая вопросы демографии, подготовки кадров, развития ЖКХ и ряд других — над этим регион сегодня работает. О проектах, в том числе по этим направлениям, ранее докладывали глава региона Андрей Бочаров и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Председатель СФ отметила и высокие результаты в строительстве школ, больниц, действиях садов. Также были рассмотрены вопросы, которые требует дополнительного решения, включая вопросы демографии, подготовки кадров, развития ЖКХ и ряд других — над этим регион сегодня работает. О проектах, в том числе по этим направлениям, ранее докладывали глава региона Андрей Бочаров и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.





Отдельно Валентина Матвиенко поблагодарила руководство области за всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и пристальное внимание к их социальной адаптации. Отдельно Валентина Матвиенко поблагодарила руководство области за всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и пристальное внимание к их социальной адаптации.

В свою очередь Андрей Бочаров выразил признательность сенатором за поддержку социально-экономического развития региона. В свою очередь Андрей Бочаров выразил признательность сенатором за поддержку социально-экономического развития региона.

– Хочу поблагодарить Валентину Ивановну Матвиенко, наших сенаторов за поддержку всех предложений и проектов Волгоградской области, представленных к рассмотрению. Была непростая, сложная работа, но нам удалось выйти на решения, которые, уверен, позволят качественно улучшить жизнь жителей Волгоградской области и решить ряд серьёзных задач, которые перед нами стоят, – заявил глава региона. – заявил глава региона.

Подводя итоги работы Волгоградской делегации в Совете Федерации, губернатор Андрей Бочаров отметил, что «все инициативы региона носят межрегиональный характер, имеют всероссийское значение». Чего стоит амбициозный проект Волгоградской области в сфере технологического суверенитета России – организация производства нержавеющих и специальных сталей. Подводя итоги работы Волгоградской делегации в Совете Федерации, губернатор Андрей Бочаров отметил, что «все инициативы региона носят межрегиональный характер, имеют всероссийское значение». Чего стоит амбициозный проект Волгоградской области в сфере технологического суверенитета России – организация производства нержавеющих и специальных сталей.

– Дальше, засучив рукава, – только вперёд. Останавливаться нельзя, – заключил Андрей Бочаров – заключил Андрей Бочаров

Фото администрации Волгоградской области