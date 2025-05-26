Экономика

В Волгограде за пять лет цены на «вторичку» выросли вдвое

Экономика 26.05.2025 15:46
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26.05.2025 15:46


В Волгограде цена квадратного метра на «вторичке» за пять лет выросла вдвое. Такие данные привели эксперты ЦИАН. Рост цен за пятилетку составил, таким образом, 103%. 

Так, стоимость квадратного метра жилья весной 2020 года составляла в Волгограде 51,9 тысяч рублей. В этот же период в 2025 году стоимость выросла до 105,7 тысяч рублей. 

Лидером среди городов-миллионников с самым большим темпом роста цен жилплощади в России стал город Челябинск. Здесь стоимость квадратного метра выросла на 157% - с 42,5 до 109,1 тысяч рублей. Второе и третье место поделили Казань и Омск, где цена за пять лет выросла на 133% - с 85,5 до 199,1 рублей и 49,3 до 115 тысяч рублей, соответственно. 

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