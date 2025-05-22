Овощи для борща рекордно подорожали в Волгоградской области

В Волгоградской области за неделю резко взлетели цены на овощи из так называемого борщевого набора.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала капуста – на 18,61% (до 81,55 рубля). Рост стоимости на свеклу составил 17% (72,47 рубля за кг). Не отстает и картофель – за неделю он стал дороже на 6,3%, а его средняя цена составляет уже почти 100 рублей.
Ценники на морковь также изменились с учетом повышения примерно на 9% - до 54 рублей за кг. Зато стоимость помидоров резко упала – до 189,46 рубля за килограмм, а снижение составило около 12,5%.
В то же время яйца подешевели на 2,5% - до 84,97 рубля за десяток. Снизились цены на рис – на 2,8% (90,45 рубля за кг).
Фото V102.RU (архив)