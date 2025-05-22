Экономика

Овощи для борща рекордно подорожали в Волгоградской области

Экономика 22.05.2025 06:17
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22.05.2025 06:17


В Волгоградской области за неделю резко взлетели цены на овощи из так называемого  борщевого набора.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала капуста – на 18,61% (до 81,55 рубля). Рост стоимости на свеклу составил 17% (72,47 рубля за кг). Не отстает и картофель – за неделю он стал дороже на 6,3%, а его средняя цена составляет уже почти 100 рублей. 

Ценники на морковь также изменились с учетом повышения  примерно на 9% - до 54 рублей за кг. Зато стоимость помидоров резко упала – до 189,46 рубля за килограмм, а снижение составило около 12,5%.

Также в Волгоградской области подорожали и другие популярные продукты. Цены на куры повысились на 4,64% (197,06 рубля), на колбасы полукопченые и варено-копченые – на 3,91% (606,98 рубля). Сосиски и сардельки стали стоить больше на 2,26% - 454 рубля за килограмм. Выросли цены на хлеб из ржаной муки – на 3% (77 рубля за килограмм).

В то же время яйца подешевели на 2,5% - до 84,97 рубля за десяток. Снизились цены на рис – на 2,8% (90,45 рубля за кг).

Фото V102.RU (архив)

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