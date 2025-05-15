Экономика

Книги, «свинки» и матрасы: где жители южных регионов хранят наличные

Экономика 15.05.2025 12:20
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15.05.2025 12:20


Больше половины южан – 60% – хранят дома наличные деньги. В основном это небольшая сумма – до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российским банком ВТБ.

Около четверти респондентов ответили, что предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках и в книгах. Порядка 17% опрошенных кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 6% хранят наличные по старинке под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном южане хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тысяч рублей (более 43% опрошенных) или от 30 до 100 тысяч рублей (более 31% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

– Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в «свинке», а в банке. Вклады и накопительные счета не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность сбережений, – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

По оценке банка, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.

*Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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