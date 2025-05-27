Рельсы и шпалы сняли на трамвайных путях в Волгограде

Подрядная организация приступила ко второму этапу реконструкции трамвайного полотна в границах улиц Краснознаменской и Волчанской. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время специалисты демонтируют старую рельсошпальную решетку для последующего устройства нового основания пути в двух районах города - Центральном и Дзержинском.

Работы стартовали сразу на двух участках - рядом с ул. Голубинской и около остановки «Ул. им. маршала Рокоссовского». В рамках реконструкции участка предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Также в этом году запланировано обновление тяговых подстанций.

Напомним, 25 мая в Волгограде началась реконструкция участка трамвайных путей в границах улиц Голубинская и Волчанская. Кроме трамваев №2, идущих через Ангарский, оказалось приостановлено движение и по маршрутам №№5, 4, 6, 7 и 10. На время обновления путей власти запустили компенсационный автобусный рейс, а также пообещали нарастить количество трамваев на маршрутах №3 и №12, троллейбусов на маршруте №10. Кроме того, с 26 мая электробус №15 был продлён и теперь работает в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок».

О том, как жители Ангарского добирались на работу в отсутствии трамваев, информагентство рассказывало в публикации.

Фото администрации Волгограда