Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенка





Жительницы Волгоградской области могут получить до пяти пособий при рождении ребенка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Соцфонд России, некоторые выплаты можно оформить еще в период беременности.

Так, работающие волгоградки могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении ребенка, на выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет. Если же семейный доход ниже прожиточного минимума, то можно оформить и единое пособие, предусмотренное на такие случаи Для жителей региона доступна также ежемесячная выплата из материнского капитала, если среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов.

Для неработающих женщин также предусмотрена соцподдержка. В нее входит единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие для детей от 0 до 17 лет, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Жительницам региона, потерявшим доход из-за ликвидации организации, доступны выплаты из материнского капитала и пособие по беременности и родам.