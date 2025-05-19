Экономика

Волгоградская область запросила у кабмина 6,7 млрд рублей на реконструкцию очистных

Экономика 19.05.2025 18:01
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19.05.2025 18:01


Волгоградская область планирует к 2027 году модернизировать очистные сооружения на территории Серафимовича, Суровикино, Михайловки, Петрова Вала, Фролово и Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», для реализации этих проектов необходимо 6,7 млрд рублей. Поддержать выделение соответствующих финансов региональная делегация во главе с губернатором Андреем Бочкаревым попросила сенаторов на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Мероприятие состоялось 19 мая в рамках Дней Волгоградской области в верхней палате.

В регионе разработан комплексный план модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2030 года. При этом остаётся актуальным привлечение дополнительного финансирования из федерального бюджета. Так, остро стоит вопрос предотвращения загрязнения акватории реки Дон. Наиболее напряжённым образом ситуация обстоит в городах Серафимович, Суровикино, Михайловка, Петров Вал и Фролово. Здесь в связи со сверхнормативным износом более 95% очистных сооружений регионом разработаны проекты по строительству и реконструкции соответствующих объектов, — рассказал участникам совещания вице-губернатор Александр Дорждеев.

По подсчётам властей, возведение современной инфраструктуры по очистке коммунальных стоков обойдётся  в Серафимовиче в 395 млн рублей, в Суровикино – в 1,3 млрд рублей, в Михайловке – в 1,5 млрд рублей, в Петровске – в 1,2 млрд рублей, во Фролово – в 800 млн рублей.

Кроме того, на окончание модернизации 3-го блока очистки на острове Голодном также требуется финансирование в размере 1,5 млрд рублей.

Таким образом, в общей сложности необходимо 6,68 млрд рублей. При этом самостоятельно регион готов выделить на реализацию шести проектов 600 млн рублей. Ещё 6,08 млрд рублей администрация Волгоградской области рассчитывает получить у правительства.

– Просим Совет Федерации поддержать включение проектов реконструкции очистных сооружений в городах Серафимович и Суровикино в реестр объектов капитального строительства, финансирование которых будет осуществляться из федерального бюджета с софинансированием из региональной казны. Также прошу обратить дополнительное внимание и на другие проекты, – добавил замгубернатора.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько отметил, что Волгоградская область уже включена в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. В период 2025–2027 годов предусмотрено выделение субсидии 2,1 млрд рублей на реализацию проектов в Серафимовиче и Суровикино. В случае уточнения технических параметров финансирование работ может начаться уже в 2026 году.

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