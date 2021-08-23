Движение через Волжскую ГЭС откроют полностью в конце недели

Общество 23.08.2021 11:38
0
23.08.2021 11:38
Движение по мосту через Волжскую ГЭС в полном объеме откроют до конца этой недели. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на сегодняшнем совещании о ходе дорожных работ в регионе. Напомним, пока транспорт курсирует по мосту только по двум полосам в противоположных направлениях, а дорожники заканчивают последние работы на объекте.
В настоящее время в Волгоградской области дорожными работами охвачено порядка 700 км автодорог. В частности, продолжается строительство первого и второго этапов обхода Волгограда, объездной дороги вокруг поселка Горьковского. Преимущественно с опережением графика возводят 20-ти километровый участок московской трассы с цементобетонным покрытием. В ближайшее время планируется приступить к строительству многоуровневой транспортной развязки на Третьей Продольной магистрали в Волгограде, в районе поселка Водстрой.
По оценкам специалистов, в общей сложности на территории области выполнено уже порядка 70% работ по объектам, вводимым в строй в этом году. В том числе практически завершены 10-ти километровый участок с подъездом к селу Салтово Старополтавского района, более чем 4-х километровый участок в Ольховском районе в направлении на Саратов, а также 9-ти километровый участок, который напрямую соединит два наших райцентра – город Серафимович и станицу Клетскую. Началось также проектирование очередных участков рокадной дороги Волгограда. Проводятся подготовительные работы по соединению ул. М. Загорулько с ул. Кирова в Кировском районе Волгограда, улицы Героев Тулы с улицей Шурухина и далее с федеральной трассой «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Тракторозаводском районе Волгограда.
Параллельно продолжается контрактация региональных объектов и местной дорожной сети на 2022 год, подчеркнул губернатор, показатель уже выполнен на четверть. Ремонт дорог должен быть завершен до наступления неблагоприятных погодных условий.
Реклама
До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночью23.08.2021 15:36
Общество 23.08.2021 15:36
Здесь выступали Утесов и Кобзон: дворец культуры завода-банкрота в Волгограде остался без хозяина23.08.2021 15:03
Общество 23.08.2021 15:03
Командира волгоградского СОБР «Вектор» проводили на пенсию23.08.2021 14:37
Общество 23.08.2021 14:37
Эльтонский ультрамарафон в Волгоградской области выиграл бегун из Пермского края23.08.2021 13:41
Общество 23.08.2021 13:41
В Волгограде скромно почтили память жертв массированной бомбардировки Сталинграда23.08.2021 13:15
Общество 23.08.2021 13:15
В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавируса23.08.2021 12:20
Общество 23.08.2021 12:20
В Волгограде УК оштрафовали за прошлогодний снег23.08.2021 10:15
Общество 23.08.2021 10:15
Приблизить новоселье: ВАИЖК выдает льготную ипотеку на новостройки23.08.2021 09:16
Общество 23.08.2021 09:16
В Волгоградской области увеличилось количество разводов22.08.2021 18:00
Общество 22.08.2021 18:00
В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганом22.08.2021 17:02
Общество 22.08.2021 17:02
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата Госдумы22.08.2021 16:25
Общество 22.08.2021 16:25
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшилась22.08.2021 11:48
Общество 22.08.2021 11:48
В Волгоградской области готовятся к ужесточению мер для обязательной вакцинации22.08.2021 09:27
Общество 22.08.2021 09:27
Жители попросили волгоградского губернатора достроить новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму21.08.2021 19:15
Общество 21.08.2021 19:15
«Люди были уверены в нас»: пожарный рассказал о спасении хутора в Волгоградской области21.08.2021 18:50
Общество 21.08.2021 18:50
Реклама