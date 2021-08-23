Движение через Волжскую ГЭС откроют полностью в конце недели





Движение по мосту через Волжскую ГЭС в полном объеме откроют до конца этой недели. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на сегодняшнем совещании о ходе дорожных работ в регионе. Напомним, пока транспорт курсирует по мосту только по двум полосам в противоположных направлениях, а дорожники заканчивают последние работы на объекте.

В настоящее время в Волгоградской области дорожными работами охвачено порядка 700 км автодорог. В частности, продолжается строительство первого и второго этапов обхода Волгограда, объездной дороги вокруг поселка Горьковского. Преимущественно с опережением графика возводят 20-ти километровый участок московской трассы с цементобетонным покрытием. В ближайшее время планируется приступить к строительству многоуровневой транспортной развязки на Третьей Продольной магистрали в Волгограде, в районе поселка Водстрой.

По оценкам специалистов, в общей сложности на территории области выполнено уже порядка 70% работ по объектам, вводимым в строй в этом году. В том числе практически завершены 10-ти километровый участок с подъездом к селу Салтово Старополтавского района, более чем 4-х километровый участок в Ольховском районе в направлении на Саратов, а также 9-ти километровый участок, который напрямую соединит два наших райцентра – город Серафимович и станицу Клетскую. Началось также проектирование очередных участков рокадной дороги Волгограда. Проводятся подготовительные работы по соединению ул. М. Загорулько с ул. Кирова в Кировском районе Волгограда, улицы Героев Тулы с улицей Шурухина и далее с федеральной трассой «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Тракторозаводском районе Волгограда.

Параллельно продолжается контрактация региональных объектов и местной дорожной сети на 2022 год, подчеркнул губернатор, показатель уже выполнен на четверть. Ремонт дорог должен быть завершен до наступления неблагоприятных погодных условий.



