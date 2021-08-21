



Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД Волжского Павел Павликов отсудил у министерства финансов РФ 800 тысяч рублей в качестве морального вреда в порядке реабилитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда Волгоградской области, вынесенное на днях, Павликов требовал у государства большую сумму – 15 миллионов рублей, однако суд уменьшил сумму исковых требований бывшего милиционера.

Павел Павликов был арестован в 2005 году за превышение должностных полномочий. Капитан милиции провел под стражей более 10 месяцев. В июле 2006 года он был осужден уже совсем по другой статье – за мошенничество и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Впоследствии Верховный суд постановил пересмотреть приговор Волжского городского суда. Дело передали на рассмотрение Президиума Волгоградского облсуда и приговор был отменен. В действиях Павла Павликова не нашли никакого состава преступления. Однако на это потребовались годы. В результате через шесть лет после начала незаконного уголовного преследования Павликов был восстановлен на службе.

После возвращения на работу ему удалось добиться возмещения имущественного ущерба – Павликову выплатили почти 570 тысяч рублей. Все годы, что он добивался справедливости, были зачтены в непрерывный стаж службы для исчисления выслуги лет для присвоения очередного специального звания и назначения пенсии.

Теперь в суде бывший милиционер добился очередной победы. Однако решение суда не вступило в законную силу, оно находится в стадии обжалования. Апелляционные жалобы были поданы ответчиком – управлением федерального казначейства Волгоградской области, прокуратурой и следственным управлением следственного комитета России, которое выступало на процессе в качестве третьего лица.



