Федеральные новости 18.08.2021 10:33
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18.08.2021 10:33
В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте кабмина. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет.
Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.
За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.
Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.
Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.
Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.
После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.
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