Волгоградские химики в полтора раза увеличили экспорт продукции





243 млн долларов США, по оперативным данным таможенной статистики, составил объем экспорта химической продукции предприятий Волгоградской области по итогам января-июня 2021 года — это в 1,5 раза больше по отношению к аналогичному периоду 2020-го.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, наибольшая динамика в первом полугодии зафиксирована в производстве пластмасс и изделий из них — объем увеличился в 4,2 раза. Выпуск продуктов неорганической химии вырос на 35%, моющих средств — на 33,5%. В число крупнейших региональных экспортеров вошли волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», АО «КАУСТИК», ООО «Зиракс», АО «Волжский Оргсинтез», АО «Волтайр-Пром», ООО «ТД «ГраСС».

Например, АО «КАУСТИК» увеличило зарубежные поставки гранулированной каустической соды, поливинилхлорида, пищевых добавок, гипохлорита натрия, средств для бассейнов, а также специальных химических продуктов на основе бишофита. Общий объем экспорта на предприятии в первом полугодии вырос на 60% по сравнению с январем-июнем 2020-го. В частности, объем отгрузки гранулированного каустика увеличился на 5%, бишофита — на 26,5%. Всего 36 видов продукции завода экспортируются в более чем 60 стран мира.

Всего же объем экспорта предприятий Волгоградской области по итогам первого полугодия сотавил 1,5 млрд долларов США — это в 1,6 раза превышает показатель по отношению к аналогичному периоду 2020-года. Тогда стоимость отгруженных за рубеж товаров составила 0,93 млрд долларов.



