Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроу





Динамику движения средств на счетах эскроу проанализировали в волгоградском отделении Банка России. По данным организации, на начало 2026 года в регионе действует 6,6 тыс. активных счетов эскроу. Это меньше на 6,8%, чем годом ранее. В конце 2025 года застройщики активно завершали ранее начатые проекты, в результате большое число счетов эскроу было «раскрыто», а покупатели получили ключи от новых квартир.

Кроме того, снизилось количество сделок на первичном рынке в условиях охлаждения спроса после повышения адресности льготных ипотечных программ. При этом остатки на счетах эскроу увеличились за год на 9% и составили 27,7 млрд рублей.



Несмотря на сдержанный спрос, проектное финансирование в Волгоградской области продолжает развиваться, утверждают эксперты. По состоянию на 1 января 2026 года в регионе действовал 121 кредитный договор с застройщиками на общую сумму почти 70 млрд рублей. На начало прошлого года в регионе было заключено 109 подобных договоров.



Всего за время действия механизма проектного финансирования долевого строительства в Волгоградской области было раскрыто 28,8 тыс. счетов эскроу, с которых застройщикам перечислено 103,9 млрд рублей.





