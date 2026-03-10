В Волгограде перед Пасхой «летят» цены на яйца





Волгоградцы в марте заметили существенный рост цен на яйца. По наблюдениям жителей, если в конце февраля по скидочной карте в супермаркете известной торговой сети можно было приобрести десяток некрупных яиц по цене в 53 рубля, то теперь минимальная стоимость этого товара выросла до 66 рублей. Но дешевые яйца раскупаются мгновенно, и к вечеру работающим волгоградцам остается уже более дорогая продукция – от 79 рублей и выше 100 рублей.

Рост стоимости яиц зафиксировал на прошлой неделе и Волгоградстат. Средняя стоимость десятка яиц составила в начале марта около 92 рублей. Рост за неделю составил более 12%.





