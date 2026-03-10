Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
В Волгограде перед Пасхой «летят» цены на яйца

Экономика 10.03.2026 21:32
0
10.03.2026 21:32


Волгоградцы в марте заметили существенный рост цен на яйца. По наблюдениям жителей, если в конце февраля по скидочной карте в супермаркете известной торговой сети можно было приобрести десяток некрупных яиц по цене в 53 рубля, то теперь минимальная стоимость этого товара выросла до 66 рублей. Но дешевые яйца раскупаются мгновенно, и к вечеру работающим волгоградцам остается уже более дорогая продукция – от 79 рублей и выше 100 рублей.

Рост стоимости яиц зафиксировал на прошлой неделе и Волгоградстат. Средняя стоимость десятка яиц составила в начале марта около 92 рублей. Рост за неделю составил более 12%.


Подорожание яиц перед Пасхой стало уже традицией. Однако эксперты называют его сезонным и ожидают, что оно  продлится до середины апреля, а после Пасхи цены пойдут вниз. В Министерстве сельского хозяйства утверждают, что дефицита яиц в России нет, а птицефабрики наращивают производство.



22:20
В женской колонии под Волгоградом нашли нарушения после визита прокурораСмотреть фотографии
22:03
Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном каналеСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде перед Пасхой «летят» цены на яйцаСмотреть фотографии
21:20
Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроуСмотреть фотографии
20:47
Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на ЯндексеСмотреть фотографии
20:21
В Волжском проведут крестный ход и молебен об участниках СВОСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области похоронят погибшего в День защитника Отечества бойцаСмотреть фотографии
19:44
«Волжаночка‑ГРАСС» одержала две победы в Таганроге: итоги заключительного тура чемпионата РоссииСмотреть фотографии
19:37
В Камышине мама с тремя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
19:32
ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
18:29
Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государстваСмотреть фотографии
18:02
Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печеньСмотреть фотографии
17:52
Клуб под Волгоградом, где отравили кислотой лошадей, заподозрили в сокрытии эпидемииСмотреть фотографии
17:23
Под Волгоградом силовики нагрянули в дома склонных к нехорошему жителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
16:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
16:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
15:34
Сотрудник «Красного октября» победил в конкурсе среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:23
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»Смотреть фотографии
15:19
ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в ТелеграмСмотреть фотографии
14:45
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего домаСмотреть фотографии
13:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцыСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человекаСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
11:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под судСмотреть фотографии
10:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
 