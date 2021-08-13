Владельца волжского аквапарка «ХХI» век накажут рублем за отказ в отдыхе ребенку-аутисту





Законные основания для ограничения допуска семьи с ребенком-инвалидом на территорию волжского аквапарка «ХХI» век отсутствовали. Таковы итоги проверки, проведенной прокуратурой, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В надзорном органе пояснили, что Российская Федерация наряду с иными государствами мира является участницей Конвенции о правах ребенка, в связи с чем на территории государства принимаются все необходимые меры для обеспечения защиты детей от всех форм дискриминации. При этом сформированная на территории РФ нормативная база запретов на посещение несовершеннолетними инвалидами мест развлечений, в т.ч. аквапарков, не содержит.

При этом, согласно сведениям, размещенным на официальном сайте аквапарка, услуги в этом досуговом заведении предоставляются всем желающим без ограничений, а правила посещения аквапарка информации об ограничениях в его посещении гражданами по каким-либо причинам не содержали. Правда, в холле аквапарка, что выяснилось в ходе выездной проверки, были размещены правила, из которых следовало, что посещение аквапарка запрещено, в т.ч. лицам, страдающим заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей.

Однако заболевание, имеющееся у ребенка-инвалида, в перечень болезней, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением Правительства РФ, не включено.

В этой связи по результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства аквапарка внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В данный момент оно находится на рассмотрении. Также инициирован вопрос привлечения коммерсанта к административной ответственности по ч.5 ст.14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья). Наказание по этой статье для должностных лиц предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним , в начале августа семья Шаумуруновых из Астрахани приехала в Волжский, чтобы отдохнуть в аквапарке вместе с двумя детьми, один из которых является ребенком-инвалидом. Однако охранник не пустил мальчика на территорию аквапарка, намекнув, что там отдыхают «нормальные» люди. Родители, возмущенные такой дискриминацией, обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку законности отказа в отдыхе ребенку-инвалиду. После разразившегося скандала пользователи соцсетей призвали к бойкоту данного заведения и обрушили шквал критики на сотрудников аквапарка, в том числе владельца Григория Газаряна. Впоследствии на сайте аквапарка появилось объяснение, что ребенка не пустили «из-за слишком эмоционального поведения ребенка, которое могло повлечь за собой получения травм этим ребенком и, возможно, других детей». Публичных извинений семье Шаумуруновых принесено не было.



