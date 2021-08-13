Мэрия Михайловки Волгоградской области незаконно проавансировала строительство детского сада





По иску прокуратуры Волгоградской области пресечено изменение существенных условий муниципального контракта после его заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения бюджетного и антимонопольного законодательства были зафиксированы при проверке обстоятельств заключения контракта на строительство детского сада на 220 мест на ул. Республиканской в городском округе. Контракт на возведение этого объекта был заключен в конце декабря прошлого года между администрацией Михайловки и ООО «Волгтрансстрой». Стоимость контракта составила более 183 миллионов рублей. В соответствиями с условиями аукциона заказчик должен был перечислить аванс подрядчику в размере 1% от цены контракта - 1 млн 837 тысяч рублей.

Однако уже через месяц после заключения контракта стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому размер аванса был увеличен до 28% от цены контракта. В дальнейшем заказчиком на счет подрядчика было перечислено порядка 51,5 млн рублей.

Однако увеличение размера аванса фактически является изменением существенных условий договора. В то же время в силу требований чч.1,2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

Таким образом увеличение суммы аванса после заключения муниципального контракта нарушает права иных потенциальных подрядчиков на конкурентное освоение бюджетных средств.

В этой связи прокуратурой Волгоградской области в суд было предъявлено исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Решением арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры региона удовлетворены, а оспариваемое дополнительное соглашение признано недействительным. Также суд обязал подрядчика возвратить администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области излишне уплаченный аванс и проценты за пользование чужими средствами в сумме более 970 тысяч рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило.



