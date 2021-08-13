Расследования

Мэрия Михайловки Волгоградской области незаконно проавансировала строительство детского сада

Расследования 13.08.2021 15:34
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13.08.2021 15:34


По иску прокуратуры Волгоградской области пресечено изменение существенных условий муниципального контракта после его заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения бюджетного и антимонопольного законодательства были зафиксированы при проверке обстоятельств заключения контракта на строительство детского сада на 220 мест на ул. Республиканской в городском округе. Контракт на возведение этого объекта был заключен в конце декабря прошлого года между администрацией Михайловки и ООО «Волгтрансстрой». Стоимость контракта составила более 183 миллионов рублей. В соответствиями с условиями аукциона  заказчик должен был перечислить аванс подрядчику в размере 1% от цены контракта - 1 млн 837 тысяч рублей.
Однако уже через месяц после заключения контракта  стороны заключили  дополнительное соглашение, согласно которому  размер аванса был увеличен до 28% от цены контракта. В дальнейшем заказчиком на счет подрядчика было перечислено порядка 51,5 млн рублей.
Однако увеличение размера аванса фактически является изменением существенных условий договора. В то же время в силу требований чч.1,2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.
Таким образом увеличение суммы аванса после заключения муниципального контракта нарушает права иных потенциальных подрядчиков на конкурентное освоение бюджетных средств.
В этой связи прокуратурой Волгоградской области в суд было предъявлено исковое заявление о признании недействительным  дополнительного соглашения к муниципальному контракту и применении последствий недействительности ничтожной сделки. 
Решением арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры региона удовлетворены, а оспариваемое дополнительное соглашение признано недействительным. Также суд обязал подрядчика возвратить администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области излишне уплаченный аванс и проценты за пользование чужими средствами в сумме более 970 тысяч рублей.
Судебное решение в законную силу не вступило.

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