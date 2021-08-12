Расследования

В Волгограде осудили рецидивиста за зверское убийство одинокой пенсионерки

Расследования 12.08.2021 12:27
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12.08.2021 12:27


Сегодня к 10,5 годам колонии особого режима приговорен 48-летний ране судимый житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд признал подсудимого виновным в убийстве, краже и грабеже.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела утром 27 августа 2020 года на пустыре в Красноармейском районе напал на незнакомую женщину и похитил у нее золотую цепочку стоимостью более 38 тысяч рублей.
Опасаясь быть изобличенным, мужчина пришел к одинокой пенсионерке, у которой ранее ремонтировал жилье. Он рассказал пожилой женщине о совершенном преступлении и, желая скрыться от правоохранительных органов, попросил пожить в ее домовладении. Получив отказ, мужчина избил пенсионерку, а затем кухонным ножом нанес ей не менее 50 ударов по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась. Убийца похитил из дома пенсионерки два сотовых телефона и золотые украшения общей стоимостью более 18 тысяч рублей.
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Красноармейскому району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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