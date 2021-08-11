Пьяный водитель из Краснодара устроил ДТП в Волгоградской области

Происшествия 11.08.2021 10:20
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11.08.2021 10:20
Нетрезвый водитель попал в ДТП в Котельниковском районе Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, утром на 173 км автодороги "Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск" столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 35-летний водитель "Toyota Mark X" из Краснодарского края, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Daewoo Nexia". К счастью, обошлось без жертв.
В ДТП пострадал 47-летний водитель "Daewoo Nexia", его госпитализировали.
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