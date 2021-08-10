Под Волгоградом 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревках





Тело 12-летнего мальчика, который насмерть запутался в веревках от самодельных качелей, обнаружено возле частного дома в селе Карповка Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 10 августа ребенок в компании друзей и 8-летнего младшего брата играли перед двором, где росло дерево, на ствол которого были привязаны веревки с петлями на концах, используемые в качестве самодельных качелей. Родители детей занимались бытовыми делами на территории домовладения. В какой-то момент 12-летний мальчик остался возле дерева один. Во время игры с качелями он запутался в веревках, в результате чего они обвили его шею, а самостоятельно освободиться подросток не смог. Заметил трагедию проезжавший мимо водитель автомобиля, который остановился и подал сигнал взрослым. Несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшего не удалось, причиной его смерти явилось удушение.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Установлено, что семья, в которой воспитывалась мальчик, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.



