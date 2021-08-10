Происшествия

Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской области

Происшествия 10.08.2021 17:15
0
10.08.2021 17:15


Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку отдельных очагов крупного ландшафтного пожара близ хутора Большой в городе Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей сухой траве поступило на пульт диспетчера в 12.17. Спустя два часа расчетам трех пожарно-спасательных частей и 1 отряда ФПС по Волгоградской области удалось локализовать горение только на одном из участков. По словам очевидцев, на помощь пожарным пришли местные жители, в том числе фермеры Олег Пахомов и Анатолий Шибитов, которые задействовали сельскохозяйственную технику для подвоза воды и перевозки песка.
«Пожар пришел со стороны станицы Етеревской, горела трава, деревья и кустарники, отдельно шел низовой и верховой пожары, – рассказал председатель ТОС «Большовский» Владимир Шишкин. – Ветер был сильный. Огонь подобрался к проезжей части, но не успел перекинуться на дома, вовремя приехали пожарные, люди приехали помогать тушить».
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует. Специалисты устанавливают причину пожара.
UPD: По состоянию на 16:30 пожар локализован на площади 12 га. Идет проливка горящих очагов. Угрозы населенным пунктам нет.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
10.08.2021 16:27
Происшествия 10.08.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2021 11:07
Происшествия 10.08.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2021 10:31
Происшествия 10.08.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2021 10:19
Происшествия 10.08.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 21:44
Происшествия 09.08.2021 21:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 18:08
Происшествия 09.08.2021 18:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 14:37
Происшествия 09.08.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 12:04
Происшествия 09.08.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 11:57
Происшествия 09.08.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 11:38
Происшествия 09.08.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2021 10:05
Происшествия 09.08.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2021 18:15
Происшествия 08.08.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2021 09:55
Происшествия 08.08.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2021 09:06
Происшествия 08.08.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2021 15:01
Происшествия 07.08.2021 15:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:19
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Торопиться не надо: Минобрнауки РФ может наказать ректора ВГАФК за "драконовский" приказ о вакцинацииСмотреть фотографии
17:50
Волгоградский облизбирком отказал четырем самовыдвиженцам в ГосдумуСмотреть фотографии
17:23
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотраСмотреть фотографии
17:15
Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублейСмотреть фотографии
16:27
Медсестра из Волгограда с перепугу отдала аферисту полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:46
Клуб «Сталинград» обязали переделать вывеску на легендарном доме Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
Укол через решетку: осужденных вакцинируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
От коронавируса умерла 23-летняя волгоградка без хронических заболеванийСмотреть фотографии
13:30
Поставщик волгоградского пивзавода задолжал работникам более 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:28
Матч волгоградского «Ротора» с «Балтикой» пройдет без зрителейСмотреть фотографии
13:00
Волгоградца осудят за растление малолетнихСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлымСмотреть фотографии
12:41
Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
Без перемен: эпидемия коронавируса в Волгоградской области захватывает новые жертвыСмотреть фотографии
11:26
Берегоукрепление защитит высотки в оползневой зоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погибСмотреть фотографии
10:31
В Волжском пьяный водитель с ребенком в машине протаранил заборСмотреть фотографии
10:19
На юге Волгограда в ДТП с грузовиком из Москвы пострадали пассажиры маршруткиСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долговСмотреть фотографии
09:19
«Волгоградэнергосбыт» напомнит о передаче показанийСмотреть фотографии
08:45
«Когда бригада освободится»: двор старого квартала в Волгограде третий день заливает водой из лопнувшей трубыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Грузовой теплоход врезался в ворота шлюза ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:11
В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике ВолжскогоСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области подвели итоги роста цен на всеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом на квадроциклах тушат крупный степной пожар (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Под Волгоградом началось строительство нового моста через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
17:49
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с двухлетним мальчиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:31
Россия обыграла Индию в товарищеском матче под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 