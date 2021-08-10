Пожарные и фермеры полдня тушат огромный ландшафтный пожар в Михайловке Волгоградской области





По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует. Специалисты устанавливают причину пожара. UPD: По состоянию на 16:30 пожар локализован на площади 12 га. Идет проливка горящих очагов. Угрозы населенным пунктам нет. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области. «Пожар пришел со стороны станицы Етеревской, горела трава, деревья и кустарники, отдельно шел низовой и верховой пожары, – рассказал председатель ТОС «Большовский» Владимир Шишкин. – Ветер был сильный. Огонь подобрался к проезжей части, но не успел перекинуться на дома, вовремя приехали пожарные, люди приехали помогать тушить».

Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку отдельных очагов крупного ландшафтного пожара близ хутора Большой в городе Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о горящей сухой траве поступило на пульт диспетчера в 12.17. Спустя два часа расчетам трех пожарно-спасательных частей и 1 отряда ФПС по Волгоградской области удалось локализовать горение только на одном из участков. По словам очевидцев, на помощь пожарным пришли местные жители, в том числе фермеры Олег Пахомов и Анатолий Шибитов, которые задействовали сельскохозяйственную технику для подвоза воды и перевозки песка.