В Волгоградской области кабину «ГАЗели» расплющило фурами: водитель погиб





Страшная авария произошла сегодня в Калачевском районе на 103 километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский», где ремонтируется дорога. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около девяти часов утра перед светофором, который установлен для регулировки движения на данном участке, остановились четыре автомобиля, когда в вереницу машин врезался грузовик «МАН».





От сильнейшего удара в буквальном смысле слова расплющило кабину «ГАЗели», которая стояла в середине перед другим грузовиком. Водитель погиб.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области.