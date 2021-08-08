Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»

Спорт 08.08.2021 18:12
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08.08.2021 18:12
Сегодня в рамках пятого тура первенства ФНЛ «Ротор» провел встречу с липецким «Металлургом». Итог поединка – 1:0. Таким образом, волгоградский клуб прервал серию ничьих и одержал первую победу.
Это игра для волгоградского клуба стала первой выездной в сезоне и поначалу мало чем отличалась по сценарию от четырех предыдущих. Как сообщает ИА «Высота 102», уже на 4-ой минуте встречи первый голевой момент создали хозяева. Но «Ротор» выручил голкипер Игорь Обухов. Волгоградские футболисты после этого завладели мячом, безуспешно пытаясь разыграть комбинации у ворот «Металлурга». Но, возможно, из-за неухоженного поля в Липецке они не смогли довести дело до забитого гола.
Во втором тайме «Ротор» продолжил оказывать давление на ворота соперника и создал несколько опасных моментов, один из которых завершился голом на 66-ой минуте. Андреа Чуканов сделал навес в штрафную хозяев поля и мяч, никого не коснувшись, залетел в сетку ворот «Металлурга». Противники «Ротора» после пропущенного гола ринулись вперед в надежде сравнять счет, однако оборона волгоградцев не позволила им добиться намеченного.
В копилке у волгоградского «Ротора», таким образом, уже семь очков.
Фото ФК "Металлург" ВК.
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