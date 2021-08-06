Происшествия

Волгоградец на мопеде протаранил столб

Происшествия 06.08.2021 09:50
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06.08.2021 09:50


Волгоградец пострадал после наезда мопеда на столб. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в одиннадцатом часу вечера в Центральном районе. 46-летний водитель мопеда «Альфа» на проспекте Ленина не справился с управлением, в результате двухколесное транспортное средство врезалось в опору ЛЭП. Водитель госпитализирован. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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