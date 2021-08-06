Урожай снарядов времен войны собрали саперы у поселка под Волгоградом

Происшествия 06.08.2021 09:25
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06.08.2021 09:25
При уборке урожая вблизи хутора Вертячий Городищенского района обнаружены россыпи снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, сельхозрабочие сообщили о находке в оперативные службы. Прибывшая на место происшествия группа разминирования установила, что обнаружены 80-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны в количестве 31 единицы. Боеприпасы вывезли на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала года саперы Южного военного округа уничтожили свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Волгограда и области. Среди опасных находок более 650 артиллерийских снарядов, более 500 минометных мин, 700 реактивных снарядов, ручных гранат и других взрывоопасных предметов.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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