В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом
Расследования 03.08.2021 15:25
0
03.08.2021 15:25
На сайте волжского аквапарка «ХХI век» появились изменения в правилах посещения после того, как здесь отказали в отдыхе ребенку-аутисту. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь здесь указано, что 50-процентная скидка предоставляется инвалидам с семи лет с припиской – «без агрессивного поведения». Корреспондент информагентства обратился в заведение с просьбой прокомментировать произошедшие в аквапарке события, однако в приемной сообщили, что руководитель как раз записывает видеообращение по этому поводу. Интересно и то, что на сайте развлекательного заведения в рубрике «вопрос-ответ» также появились разъяснения, которые касались посещения детей-аутистов. Так, представитель аквапарка заверил, что детей-аутистов пускают, если, «это не связано с угрозой жизни и здоровью самого ребенка, а также окружающих».
Напомним, семью Шаумуруновых из Астрахани, пришедшую в аквапарк с двумя детьми, один из которых является особенным ребенком, не пустили на территорию развлекательного заведения. Охранник сослался на правила посещения и намекал, что отдых предназначен для нормальных людей. Однако до скандала в правилах посещения отсутствовала оговорка, распространяемая на детей-инвалидов «без агрессивного поведения». Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, причем мнения разделились – кто-то считает, что администрация аквапарка поступила обоснованно, кто-то, наоборот, возмущен произошедшим и предлагает объявить бойкот бизнесменам и не посещать заведение.
В дело уже вмешалась прокуратура Волжского, которая проводит проверку по данному факту. На официальных страничках в соцсетях представители аквапарка продолжают настаивать на своей правоте. Отец Дамира обратился с призывом отстаивать права своих детей-инвалидов, если их кто-то обижает. «Мы же еще не фашистское государство», - заявил он.
Реклама
Тайник с оружием недействующей ОПГ нашли в Волгограде (ВИДЕО)03.08.2021 17:32
Расследования 03.08.2021 17:32
Александр Бастрыкин взял на заметку дело мамаши-садистки из Волгоградской области03.08.2021 16:36
Расследования 03.08.2021 16:36
В Волгограде мстительный автомобилист изрезал колеса чужой иномарки03.08.2021 14:30
Расследования 03.08.2021 14:30
Дачник в Волгоградской области прописал в своем доме 43 иностранца03.08.2021 09:13
Расследования 03.08.2021 09:13
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осени02.08.2021 13:39
Расследования 02.08.2021 13:39
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказание02.08.2021 12:41
Расследования 02.08.2021 12:41
Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в Волгограде02.08.2021 11:09
Расследования 02.08.2021 11:09
Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах02.08.2021 07:45
Расследования 02.08.2021 07:45
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)01.08.2021 12:34
Расследования 01.08.2021 12:34
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройки30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей30.07.2021 17:04
Расследования 30.07.2021 17:04
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
Реклама