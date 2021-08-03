Расследования

В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом

Расследования 03.08.2021 15:25
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03.08.2021 15:25


На сайте волжского аквапарка «ХХI век» появились изменения в правилах посещения после того, как здесь отказали в отдыхе ребенку-аутисту. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь здесь указано, что 50-процентная скидка предоставляется инвалидам с семи лет с припиской – «без агрессивного поведения». Корреспондент информагентства обратился в заведение с просьбой прокомментировать произошедшие в аквапарке события, однако в приемной сообщили, что руководитель как раз записывает видеообращение по этому поводу. Интересно и то, что на сайте развлекательного заведения в рубрике «вопрос-ответ» также появились разъяснения, которые касались посещения детей-аутистов. Так, представитель аквапарка заверил, что детей-аутистов пускают, если, «это не связано с угрозой жизни и здоровью самого ребенка, а также окружающих». 


Напомним, семью Шаумуруновых из Астрахани, пришедшую в аквапарк с двумя детьми, один из которых является особенным ребенком, не пустили на территорию развлекательного заведения. Охранник сослался  на правила посещения и намекал, что отдых предназначен для нормальных людей. Однако до скандала в правилах посещения отсутствовала оговорка, распространяемая на детей-инвалидов «без агрессивного поведения». Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, причем мнения разделились – кто-то считает, что администрация аквапарка поступила обоснованно, кто-то, наоборот, возмущен произошедшим и предлагает объявить бойкот бизнесменам и не посещать заведение. 
В дело уже вмешалась прокуратура Волжского, которая проводит проверку по данному факту. На официальных страничках в соцсетях представители аквапарка продолжают настаивать на своей правоте. Отец Дамира обратился с призывом отстаивать права своих детей-инвалидов, если их кто-то обижает. «Мы же еще не фашистское государство», - заявил он. 

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