В аквапарке Волжского срочно изменили правила посещения инвалидов после скандала с ребенком-аутистом





На сайте волжского аквапарка «ХХI век» появились изменения в правилах посещения после того, как здесь отказали в отдыхе ребенку-аутисту. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь здесь указано, что 50-процентная скидка предоставляется инвалидам с семи лет с припиской – «без агрессивного поведения». Корреспондент информагентства обратился в заведение с просьбой прокомментировать произошедшие в аквапарке события, однако в приемной сообщили, что руководитель как раз записывает видеообращение по этому поводу. Интересно и то, что на сайте развлекательного заведения в рубрике «вопрос-ответ» также появились разъяснения, которые касались посещения детей-аутистов. Так, представитель аквапарка заверил, что детей-аутистов пускают, если, «это не связано с угрозой жизни и здоровью самого ребенка, а также окружающих».









В дело уже вмешалась прокуратура Волжского, которая проводит проверку по данному факту. На официальных страничках в соцсетях представители аквапарка продолжают настаивать на своей правоте. Отец Дамира обратился с призывом отстаивать права своих детей-инвалидов, если их кто-то обижает. «Мы же еще не фашистское государство», - заявил он.



