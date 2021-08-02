В Волгограде поставили на рельсы завалившийся трамвай

Происшествия 02.08.2021 16:44
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02.08.2021 16:44
В Волгограде сошел с рельсов трамвай №4. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, инцидент произошел около двух часов дня на перегоне между остановками «Радомская» и «Кожгалантерейная фабрика» Советского района. В результате схода пострадавших нет. Рабочие бригады службы МУП «Метроэлектротранс» оперативно прибыли на место и приступили к работам. На некоторое время движение на этом участке было приостановлено. Сейчас трамваи вновь циркулируют по данной ветке.
Фото Натальи Киселевой ВК Жесть Волгограда.
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