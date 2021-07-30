Силовики поймали 20 нарушителей границы в Волгоградской области в ходе спецоперации

Происшествия 30.07.2021 15:51
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30.07.2021 15:51
Более 20 нарушителей границы Российской Федерации и пограничного режима оштрафовали в ходе специальной пограничной операции «Мекен чеги – 2021» на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ПУ ФСБ России, к административной ответственности привлечены еще 25 нелегалов из Средней Азии, приехавших на заработки, и пятерых россиян, незаконно нанявших на работу иностранцев.
Также в рамках спецоперации в аэропорту Волгограда задержана россиянка, находившаяся в федеральном розыске за фиктивную прописку иностранца в своем жилище. Женщину передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования дела.
Спецоперацию проводили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с казахстанскими силовиками, региональным УФСБ России по Волгоградской области, Росгвардией, полицией, районными чиновниками с привлечением членов добровольных народных дружин. Операция проходила на территориях Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области, в Жанибекском и Бокейординском районах Западно-Казахстанской области Казахстана.
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