Сползали от теплового удара: автобус «Волжский-Волгоград» прокатил пассажиров с работающей печкой

Общество 29.07.2021 10:47
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29.07.2021 10:47
Пыткой назвали поездку в автобусе №146 пассажиры, которые накануне ехали из Волгограда в Волжский. «Когда я села в автобус "Волжанин", сразу поняла, что что-то не то. В салоне всегда было жарко, но вчера – особенно. Пассажиры все были мокрые, все сняли маски, иначе можно было просто задохнуться, и быстро выпили всю воду, которую взяли с собой. Только потом стало понятно, что в салоне работают печки. На требование пассажиров прекратить издеваться над людьми и выключить печки кондуктор ответила, что, если это сделать, автобус дальше не сможет поехать. И мы двигаемся только благодаря работающей печке. Люди были в шоке. Некоторым становилось плохо, они сползали прямо на пол. У меня, наверное, тоже был тепловой удар. Меня тошнило потом весь вечер. Я до сих пор не могу оправиться от того, что пришлось пережить», - рассказала Светлана, которой "посчастливилось" ехать в злосчастном автобусе. По словам волжанки, если кондуктор и водитель знали, что отправляются на неисправном автобусе и людям придется ехать в невыносимых условиях, могли бы взять с собой емкости с водой, чтобы отпаивать пассажиров.
В МУП «Волжская автоколонна №1732» корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что разберутся в произошедшем. При этом пояснили, что, возможно, действительно, в пути с автобусом случилась поломка и водитель принял решение все-таки довезти пассажиров, а не оставлять их в Волгограде. Но пассажирам злосчастного рейса общественного транспорта от этого не легче. Слава Богу, люди смогли выжить в адских условиях, но вот деньги за, мягко говоря, доставленные неудобства им вернуть никто не догадался.
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