Экономика 28.07.2021 18:23 Новости компаний
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28.07.2021 18:23 Новости компаний
Специалисты "Виво Маркет" разрабатывают для школьников новое меню. Как пояснили ИА "Высота 102" в компании, новое предложение ориентировано прежде всего на учеников старших классов, которые проводят в школе много времени. При этом уже имеющееся сбалансированное, разработанное по всем требованиям и нормативам, утвержденное Роспотребнадзором школьное меню будет по-прежнему доступно и для льготников, и для тех, кто питается в столовой за деньги родителей.
Дети хотят выбирать - такой вывод был сделан специалистами по итогам большого исследования о предпочтениях детей в еде, которое было проведено в Волгограде в конце учебного года. Напомним, в нем приняли участие почти 3000 школьников. Полученные данные дали импульс для разработки альтернативного меню. Над ним работают сразу несколько отделов предприятия. Это маркетологи, технологи, специалисты по пищевой безопасности.
Еженедельно на территории комбината проходят дегустации блюд - претендентов на место в меню за родительскую плату. Различные варианты дегустируют специалисты и выбирают самые привлекательные по вкусовым качествам, но при этом созданные исключительно из разрешенных продуктов. Новое меню рассчитывается на 12 дней.
Подчеркнем, что блюда основного меню будут по-прежнему доступны во всех школах Волгограда как для льготных категорий (бесплатно), так и для тех детей, кто питается за родительскую плату. Напомним, бесплатно питаются в школе все учащиеся 1 – 4-х классов, а также ребята из малообеспеченных, многодетных семей или состоящие на учете у фтизиатра. Кроме того, за счет местного бюджета финансируется бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Новое дополнительное меню - это один из современных концептов, который сейчас внедряет в питание школьников Волгограда компания “Виво Марет”. Напомним, компания организует завтраки и обеды в 99 школах Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Тракторозаводского, Краснооктябрьского районов. Кроме того, прорабатываются возможности организации в школах, где есть запрос, шведского стола, а также безналичной оплаты. Новое меню, шведский стол и безналичный расчет будут представлены и в Гимназии №12, где сейчас школьная столовая реконструируется в школьное кафе. Оно будет открыто для учеников 1 сентября.
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