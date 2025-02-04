В Волгограде снесут сгоревший аварийный дом и два 2-этажных барака

Власти Волгограда ищут подрядчиков, которые снесут три аварийные двухэтажки в Красноармейском и Тракторозаводском районах. Как сообщили V102.RU в мэрии, исполнителей работ определят в ходе конкурсных процедур.

Под снос идут два деревянных барака в Красноармейском районе на ул. Копецкого, 7 и ул. Бобровской,7. Эти многоквартирные дома были построены в 1954 и 1952 годах. Перекрытия и стены в зданиях полностью деревянные.

Еще один дом, который предстоит демонтировать, расположен в Тракторозаводском районе в переулке Фабричный, 12. Как ранее сообщало информагентство, в январе 2023 года в этом многоквартирном доме, который был признан аварийным еще в 2020 году, произошел пожар. В огне погибла 45-летняя женщина.

В администрации Волгограда сообщили, что из этих трех домов были переселены порядка 90 человек. Жители получили новые квартиры и денежные компенсации.

- Теперь победителям аукционов предстоит разобрать здания общей площадью свыше 1300 квадратных метров, вывезти на утилизацию строительный мусор, а также выполнить вертикальную планировку участка, - сообщили в мэрии.

Согласно конкурсной документации, начальная стоимость работ по сносу дома на ул. Копецкого, 7 составляет 1,3 миллиона рублей, по ул. Бобровской, 7 - 2,7 миллиона рублей, в переулке Фабричный, 12 - 2,1 миллиона рублей.

Фото из архива V102.RU