Волгоградский священник выехал на защиту НПЗ от БПЛА

Настоятель храма святого адмирала Феодора Ушакова Евгений Караваев накануне, 3 февраля, совершил объезд границ Красноармейского района Волгограда на автомобиле с молитвой и иконой Святого. Как сообщили в храме, это было связано со вчерашним ЧП – атакой беспилотников на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

- Сегодня, 3 февраля 2025 года, юг Волгограда стал ареной вероломного нападения беспилотников со стороны Украины. Эта атака, ставшая самой масштабной со стороны нацистской власти Украины, потрясла наших горожан. Однако, слава Богу, наше доблестное ПВО сработало на все сто процентов, и благодаря слаженности действий ни один мирный житель не пострадал. Но, несмотря на успешное отражение угрозы, страх и тревога охватили сердца многих жителей, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте храма.

Чтобы укрепить веру и надежду в сердцах людей, волгоградский священник и совершил объезд с иконой.

- Мы уверены, что милость Господня защитит наших жителей от фашистской змеи и подарит мир и спокойствие, - считает Евгений Караваев.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Волгоградской области отразили атаку 25 беспилотников. Из-за падения обломков на территории нефтеперерабатывающего завода возникли локальные возгорания, которые были оперативно потушены. Однако остатки БПЛА были обнаружены и на территории жилого сектора. Оперативные службы второй день занимаются ликвидацией последствий атаки. Кроме того, в Волгограде создана комиссия, которая определит нанесенный жилым помещения ущерб.

Фото: храм Св. Адмирала Феодора Ушакова / VK.com