Сбер поможет повысить финграмотность людей с инвалидностью

Экономика 28.07.2021 12:57 Новости компаний
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28.07.2021 12:57 Новости компаний
Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), одним из учредителей которой является Сбер, совместно с партнёрами разработала бесплатный онлайн-курс подготовки волонтёров для повышения финансовой грамотности людей с инвалидностью.
Пройдя его, слушатели смогут донести до людей с инвалидностью важные экономические понятия: как ставить финансовые цели, какие банковские карты существуют и как ими пользоваться, что такое кредит и виды платежей по нему, как работают вклады, какие бывают налоги, как функционирует страховой рынок России, как рассчитать пенсию и не попасться на удочку мошенников.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбера, курс состоит из 10 модулей и длится 32 часа. Обучение будет проходить в формате слушания. Успешно защитившие проект получат свидетельство. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации.
Инвалидность сегодня имеют 11,5 млн россиян (это каждый 13-й житель страны). Поэтому инклюзия и доступность всех сервисов банка и его экосистемы для каждого занимает ключевое место в ESG-повестке Сбера. При этом важно не только обеспечить инклюзивность, но и помочь ею воспользоваться.
Подробнее о работе Сбера в этом направлении — на сайте проекта «Особенный банк».
"В России до сих существует немало стереотипов о людях с инвалидностью. Например, многие думают, что такие люди намного реже пользуются финансовыми услугами. Но это совершенно не так: люди с инвалидностью пользуются теми же услугами банка, что и все остальные, и поэтому им также важно развивать финансовую грамотность. Задача Сбербанка — дать людям с инвалидностью доступ к этой информации и предоставить её в той форме, которая будет удобна клиенту с учётом его особенностей. Мы уверены, что курс, разработанный АРФГ с нашим участием, поможет повысить финансовую грамотность людей с инвалидностью и станет одним из шагов к достижению в нашей стране полностью инклюзивного общества", - отмечает Мария Левицкая, исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
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