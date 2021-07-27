Общество 27.07.2021 09:48
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27.07.2021 09:48
Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства документ, действие постановления распространяется на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет.
Документ предписывает руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 30 августа. Второй компонент должен быть введен до 30 сентября. Действие постановления распространяется на следующие сферы:
- торговля;
- парикмахерские и салоны красоты, косметологии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, ФОК, фитнес-клубы и бассейны;
- прачечные и химчистки;
- услуги по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
- общепит;
- пищевая промышленность;
- финансовые организации и почтовые отделения;
- общественный транспорт и такси;
- образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание;
- ЖКХ и энергетика;
- услуги культурно-развлекательного досуга (кинотеатры, музеи, театры, концертные залы и т.п.);
- туризм;
- гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, турбазы;
- санатории;
- доставка товаров и продуктов питания, в том числе курьерская.
Необходимость введения обязательной вакцинации объясняется продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции. «В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости… и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%. Коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает 1,0… Регистрируются очаги заболеваемости в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей и взрослых», – говорится в постановлении.
Обеспечивать контроль над соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями требований постановления будет администрация Волгоградской области.
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