



Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала первых в регионе трех кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирком Волгоградской области, официально кандидатом стал депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко, который баллотируется по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 от партии «Единая Россия».

По Михайловскому избирательному округу №83 первыми зарегистрированными кандидатами стали Евгений Филиппов от партии «Гражданская платформа» и Алексей Логинов от ЛДПР.

Прием документов на регистрацию кандидатов в ИКВО продлится до 18.00 часов вечера 4 августа. Не позднее, чем через 10 дней после дня приема документов на регистрацию избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу или мотивированное решение об отказе в его регистрации. Напомним, что по четырем одномандатным избирательным округам выдвинут 41 кандидат - 35 кандидатов от 11 политических партий и 6 в порядке самовыдвижения.