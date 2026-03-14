В Волгограде показали проект преображения Привокзальной
площади в центре города, которая в настоящее время обнесена строительным
забором. О грядущих изменениях, к которым готовились давно, сообщил сегодня, 14
марта, в ходе рабочей поездки по объектам благоустройства губернатор Андрей
Бочаров.
- Принято решение по расширению улицы – это абсолютно
правильно, - прокомментировал проект глава региона. – Долго к этому шли. Жители
Волгограда понимают и помнят, что здесь было.
Андрей Бочаров напомнил, что понадобилось много лет,
чтобы утрать все киоски с этой территории, решить множество юридических
вопросов, чтобы отдать этот «пятачок» муниципалитету для последующего
благоустройства. Проект готовился совместно с молодежью и сейчас проводятся
работы по созданию на Привокзальной площади нового общественного пространства.
- Приоритет для нас – это пешеход и общественный транспорт,- отметил губернатор. – Исходя из этого и принимаются решения.
Вопросы организации движения транспорта еще
прорабатываются.
На представленных эскизах новой площади у
железнодорожного вокзала фонтана «Детский хоровод» и большой парковки, как было
ранее, разглядеть не удалось. Вместо этого на территории видно пешеходные
дорожки и зеленые газоны с огромными деревьями.
Напомним, что в конце февраля текущего года на привокзальной площади в центре Волгограда демонтировали разрушающийся фонтан «Детский хоровод», который в 2013 году был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки». Скульптуры взявшихся за руки детей, танцующих вокруг крокодила, сняли и увезли на хранение на базу МБУ «Волгоградзеленхоз».
В мэрии тогда заявляли, что скульптуру демонтировали для того, чтобы полноценно обследовать элементы фонтана для определения возможности и вариантов их приведения в порядок.