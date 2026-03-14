







В Волгограде показали проект преображения Привокзальной площади в центре города, которая в настоящее время обнесена строительным забором. О грядущих изменениях, к которым готовились давно, сообщил сегодня, 14 марта, в ходе рабочей поездки по объектам благоустройства губернатор Андрей Бочаров.

- Принято решение по расширению улицы – это абсолютно правильно, - прокомментировал проект глава региона. – Долго к этому шли. Жители Волгограда понимают и помнят, что здесь было.

Андрей Бочаров напомнил, что понадобилось много лет, чтобы утрать все киоски с этой территории, решить множество юридических вопросов, чтобы отдать этот «пятачок» муниципалитету для последующего благоустройства. Проект готовился совместно с молодежью и сейчас проводятся работы по созданию на Привокзальной площади нового общественного пространства.

- Приоритет для нас – это пешеход и общественный транспорт,- отметил губернатор. – Исходя из этого и принимаются решения.

Вопросы организации движения транспорта еще прорабатываются.





На представленных эскизах новой площади у железнодорожного вокзала фонтана «Детский хоровод» и большой парковки, как было ранее, разглядеть не удалось. Вместо этого на территории видно пешеходные дорожки и зеленые газоны с огромными деревьями.

Напомним, что в конце февраля текущего года на привокзальной площади в центре Волгограда демонтировали разрушающийся фонтан «Детский хоровод», который в 2013 году был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки». Скульптуры взявшихся за руки детей, танцующих вокруг крокодила, сняли и увезли на хранение на базу МБУ «Волгоградзеленхоз».

В мэрии тогда заявляли, что скульптуру демонтировали для того, чтобы полноценно обследовать элементы фонтана для определения возможности и вариантов их приведения в порядок.

