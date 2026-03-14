В ЦПКиО Волгограда 14 марта открыли «Русские горки»

Сегодня, 14 марта, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начал работать новый аттракцион «Русские горки». Первыми посетителями экстремального объекта стали сотрудники парка, которые прокатились с ветерком и опробовали на себе захватывающую трассу.

Как уточнили в пресс-службе ЦПКиО, прокатиться на аттракционе могут все желающие, чей рост выше 140 сантиметров. Это важно, так как в пассажирском кресле предусмотрена фиксация с помощью регулируемого поясного ремня и прижимной планки.





На трассе аттракциона есть «мертвые петли» и путь по спирали с эффектом невесомости. Самая высокая точка горок расположена на высоте 34 метров.





Перед открытием все металлоконструкции и механизмы на «Русских горках» были обследованы.

Особое внимание специалисты уделили безопасности – рабочие проверили целостность посадочных модулей, ремней и систему блокировки, а операторы повторно прошли обучение по эксплуатации объекта.

Фото: ЦПКиО





