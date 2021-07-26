Экономика 26.07.2021 09:59 Новости компаний
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26.07.2021 09:59 Новости компаний
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях увеличился спрос на ипотеку от Сбербанка на покупкузагородных домов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, за первое полугодие в этих регионах оформили 727 таких ипотечных кредитов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего ипотеку в Сбербанке на загородные дома оформляют люди в возрасте 35-45 лет – 38% от общего количества заемщиков. В общей сложности с января по июнь они взяли 276 ипотечных кредитов, а средний размер займа составил более 1,7 млн рублей. Всего же за первые шесть месяцев жители поволжских регионов оформили ипотеку на загородные дома в Сбербанке в размере более 1,2 млрд рублей.
«2020 год показал, что иметь загородный дом – это большое благо. Это возможность собраться всей семьей за городом в своем доме и хороший вклад в будущее. И Сбербанк готов поддержать наших клиентов в стремлении приобрести недвижимость за городом. Ипотечный кредит позволит воплотить свою мечту в жизнь и приобрести загородный участок, дачу или загородный дом. А после передачи в залог построенного загородного дома,ставка по ипотеке будет снижена», - отмечает Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
Выбрать загородный дом или земельный участок иоформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Максимальная сумма займа 60 млн рублей.
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