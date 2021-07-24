



Страшная авария произошла сегодня ночью в Котельниковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в половине второго. «ВАЗ-2110» под управлением 19-летнего жителя Ростовской области на 150 км автодороги «Волгоград-Сальск» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хендэ Солярис», за рулем которого находился 48-летний житель Оренбургской области.





Водители обеих автомашин от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. 38-летняя и 18-летняя пассажирки автомашины «Хендэ» с травмами доставлены в больницу. По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.