Волжский городской суд арестовал до 21 сентября текущего года 17-летнего подростка за причинение тяжких телесных повреждений таксисту. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел два дня назад на автозаправочной станции по улице Логинова. Тогда между 24-летним водителем такси и 43-летним отцом подростка произошел конфликт. Молодой человек решил заступиться за родителя. Он достал из багажника металлический предмет и ударил им таксиста по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Адвокат и отец подозреваемого просили суд не отправлять молодого человека в СИЗО, избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.



