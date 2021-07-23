Расследования 23.07.2021 17:58
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23.07.2021 17:58
Волжский городской суд арестовал до 21 сентября текущего года 17-летнего подростка за причинение тяжких телесных повреждений таксисту. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, инцидент произошел два дня назад на автозаправочной станции по улице Логинова. Тогда между 24-летним водителем такси и 43-летним отцом подростка произошел конфликт. Молодой человек решил заступиться за родителя. Он достал из багажника металлический предмет и ударил им таксиста по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Адвокат и отец подозреваемого просили суд не отправлять молодого человека в СИЗО, избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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