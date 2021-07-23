Расследования

Избивавшего ребенка мужчину волгоградская полиция вычислила по звонку

Расследования 23.07.2021 09:33
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23.07.2021 09:33


Бдительный гражданин помог полиции оперативно установить личность мужчины, который бил ребенка на территории ЦПКиО около стадиона "Волгоград-Арена". Как сообщает ИА "Высота 102", подробности этой истории сегодня рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Накануне вечером, напомним, стало известно, кто наносил оплеухи малолетнему мальчику. Видео истязания ребенка мужчиной, который отвешивал ребенку подзатыльники, толкал его и бил кулаками по голове было опубликовано в соцсетях. Мужчина находился вместе с женщиной, которая из-за сильного алкогольного опьянения едва держалась на ногах. Вместе с ними были еще две девочки. Правоохранительные органы начали проверку.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних изучили данные о нескольких сотнях неблагополучных семей. Были просмотрены  записи камер городской системы безопасности, опрошены водители общественного транспорта, службы такси, возможные свидетели и очевидцы. Информацию о розыске и установления личности мужчины активно распространили региональные и федеральные СМИ.
По записям камер системы "Безопасный город" было установлено, что около 19:20 данная семья на общественном транспорте направилась сторону Тракторозаводского района. Опрошенная кондуктор пояснила, что слышала о том, что они собираются в Волжский. Ускорить установление личности мужчины и женщины помог телефонный звонок анонима, который опознал в них жителей города – спутника. Местожительство было установлено и по адресу прибыли сотрудники полиции и следователи СКР.
Мужчиной, наносившим удары, оказался ранее судимый 36-летний житель Волжского. Свои действия он объяснил нахождением в состоянии опьянения и способом воспитания 6-летнего ребенка своей многодетной гражданской 27-летней супруги за пролитый сок.
Пару доставили в следственный отдел для дачи показаний. Дети находятся в учреждении здравоохранения.

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