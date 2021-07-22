В Волгограде цены на бензин чуть шелохнулись и встали

Экономика 22.07.2021 16:25
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22.07.2021 16:25
Цены на бензин в Волгограде за неделю почти не изменились. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, незначительно подорожало дизельное топливо и бензин автомобильной марки АИ-95. Рост по этим двум позициям произошел на 0,06% - до 49,08 и 50,72 руб. за литр соответственно. Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 даже не шелохнулись по сравнению с предыдущей неделей. Самый популярный бензин продавали в Волгограде за 45,45 руб. за литр, а более высокооктановое топливо - за 54,61 руб. за литр.
Отметим, что на прошлой неделе подорожание топлива также было скромным. На 0,04% выросла только стоимость бензина марки АИ-95.
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