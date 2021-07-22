Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день





ВТБ и финтех-компания «Деньги Вперед» запускают услугу получения заработной платы в любой день месяца для зарплатных клиентов банка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, с ее помощью работодатели смогут предоставить своим сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент.

На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 000 сотрудников. Зарплатные клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом в приложении «Деньги Вперед». В нем можно увидеть детализированный баланс с отражением фактически заработанных и доступных к получению денежных средств, а также налоги, уплаченные работодателем, и другую информацию по оплате труда. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не пользуются «кредитом» от компании или банка.

«ВТБ в рамках стратегии повышает привлекательность предложений для зарплатных клиентов. Мы уверены, что им будет интересна возможность получать зарплату в любой день месяца. Сотрудникам это поможет избежать критичных ситуаций в случае непредвиденных расходов и гибко распоряжаться своим заработком, а работодателям - повысить уровень лояльности коллектива», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

«Партнерство с ВТБ является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы доступ к собственным деньгам стал естественным для каждого гражданина России. Мы видим большую востребованность нашего продукта – от частных до государственных компаний. Услуга получения зарплаты вне привычного графика аванса и зарплаты доказала востребованность у россиян – согласно нашим данным, более половины (53%) сотрудников российских компаний предпочтут вакансии с возможностью получения зарплаты в любой день месяца, а каждый пятый (20%) хочет получать зарплату раз в неделю и чаще. Для работодателя возможность получения заработной платы чаще двух раз в месяц в среднем на 41% снижает текучку кадров, увеличивая лояльность и мотивацию сотрудников», — комментирует Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

В рамках пилотного проекта сотрудникам, подключающимся к зарплатному проекту ВТБ, сервис «Деньги Вперед» будет доступен бесплатно и без комиссии в рамках специального предложения при подключении зарплатного проекта ВТБ. Процесс выплаты зарплаты для работодателя и бухгалтерии не меняется, все действия по подключению и управлению услугой осуществляются компанией «Деньги Вперед». Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. Для компаний – зарплатных клиентов ВТБ подключение услуги бесплатно.



