Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день

Экономика 22.07.2021 13:35 Новости компаний
0
22.07.2021 13:35 Новости компаний
ВТБ и финтех-компания «Деньги Вперед» запускают услугу получения заработной платы в любой день месяца для зарплатных клиентов банка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, с ее помощью работодатели смогут предоставить своим сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент.
На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 000 сотрудников. Зарплатные клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом в приложении «Деньги Вперед». В нем можно увидеть детализированный баланс с отражением фактически заработанных и доступных к получению денежных средств, а также налоги, уплаченные работодателем, и другую информацию по оплате труда. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств, а не пользуются «кредитом» от компании или банка.
«ВТБ в рамках стратегии повышает привлекательность предложений для зарплатных клиентов. Мы уверены, что им будет интересна возможность получать зарплату в любой день месяца. Сотрудникам это поможет избежать критичных ситуаций в случае непредвиденных расходов и гибко распоряжаться своим заработком, а работодателям - повысить уровень лояльности коллектива», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.
«Партнерство с ВТБ является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы доступ к собственным деньгам стал естественным для каждого гражданина России. Мы видим большую востребованность нашего продукта – от частных до государственных компаний. Услуга получения зарплаты вне привычного графика аванса и зарплаты доказала востребованность у россиян – согласно нашим данным, более половины (53%) сотрудников российских компаний предпочтут вакансии с возможностью получения зарплаты в любой день месяца, а каждый пятый (20%) хочет получать зарплату раз в неделю и чаще. Для работодателя возможность получения заработной платы чаще двух раз в месяц в среднем на 41% снижает текучку кадров, увеличивая лояльность и мотивацию сотрудников», — комментирует Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».
В рамках пилотного проекта сотрудникам, подключающимся к зарплатному проекту ВТБ, сервис «Деньги Вперед» будет доступен бесплатно и без комиссии в рамках специального предложения при подключении зарплатного проекта ВТБ. Процесс выплаты зарплаты для работодателя и бухгалтерии не меняется, все действия по подключению и управлению услугой осуществляются компанией «Деньги Вперед». Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. Для компаний – зарплатных клиентов ВТБ подключение услуги бесплатно.
Справка: «Деньги Вперед» — первый сервис в России, с которым сотрудники могут получать зарплату в любой день. Компания основана Павлом Гужиковым, экс-СЕО сервиса по поиску работы Worki и Константином Стискиным (член совета директоров Genotek и сооснователь Finom) в 2019 году. К сервису «Деньги Вперед» подключено более 500 компаний, в которых работает более 90 тысяч человек.
Реклама
Битва комплектаций. Какой Geely ATLAS купить?22.07.2021 14:36
Экономика 22.07.2021 14:36
В Волгоградской области Россельхозбанк поддерживает уборочную кампанию22.07.2021 13:56
Экономика 22.07.2021 13:56
Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услуги22.07.2021 13:53
Экономика 22.07.2021 13:53
Чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей22.07.2021 11:39
Экономика 22.07.2021 11:39
ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности22.07.2021 11:36
Экономика 22.07.2021 11:36
ВТБ запустил новый формат обслуживания клиентов22.07.2021 10:18
Экономика 22.07.2021 10:18
Банк «Открытие»: россияне пересели с общественного транспорта на такси22.07.2021 10:10
Экономика 22.07.2021 10:10
Банк «Открытие»: половина жителей ЮФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать21.07.2021 19:54
Экономика 21.07.2021 19:54
Банк «Открытие» объявляет о покупке доли «Точки» у QIWI21.07.2021 15:57
Экономика 21.07.2021 15:57
В рамках рабочего визита руководство компании «ЕвроХим» обсудило заключительные этапы строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината21.07.2021 12:31
Экономика 21.07.2021 12:31
ВТБ выдает онлайн-кредиты бизнесу за один день21.07.2021 12:20
Экономика 21.07.2021 12:20
Volkswagen Touareg - отличный выбор для любителей внедорожников21.07.2021 11:32
Экономика 21.07.2021 11:32
Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 6% неизбежно21.07.2021 10:49
Экономика 21.07.2021 10:49
ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»21.07.2021 09:59
Экономика 21.07.2021 09:59
Сбербанк: интерес к кредитам на образование в Поволжье вырос в 3 раза21.07.2021 09:22
Экономика 21.07.2021 09:22
Реклама