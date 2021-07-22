Федеральные новости

«Русал» просит избавить его от экспортной пошлины

Федеральные новости 22.07.2021 09:21
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22.07.2021 09:21


"Коммерсантъ",  21.07.2021 
«Русал» ожидает снижения производства и экспорта алюминия на «сотни тысяч тонн» в результате вводимых российским правительством экспортных пошлин на металлы. В компании допускают снижение загрузки алюминиевых заводов. Отраслевые ассоциации обратились в Минэкономики с просьбой отменить пошлины, однако в Минпромторге заявили, что их пересмотр не планируется. Вырученные средства будут направлены на поддержку металлоемких отраслей.
«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, считает, что экспортная пошлина на алюминий, которая начнет действовать с 1 августа, должна быть отменена. «Мы считаем, что пошлины быть не должно. Не ясна природа пошлины»,— заявил журналистам заместитель генерального директора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин. Так, если цель правительства была в том, чтобы изъять сверхприбыль, то фактически у компании ее нет, считает господин Андрюшин: сейчас цена на алюминий не является пиковой, а средняя себестоимость производства существенно выросла. По единодушному мнению аналитиков, «Русал» станет наиболее пострадавшей компанией от ввода пошлин. По оценке «ВТБ Капитала», он может лишиться 24% EBITDA.
Пошлины состоят из базовой ставки в размере 15% и дополнительного компонента, зависящего от вида металла, глубины передела и т. п. Минимальная экспортная ставка на медь составляет $1226, никель — $2321, алюминий — $254, окатыши — $54, плоский горячекатаный прокат и арматуру — $115, холоднокатаный прокат — $133, нержавеющую сталь и ферросплавы — $150 за тонну.
Роман Андрюшин также обратил внимание, что у внутренних потребителей алюминия не возникало проблем, требовавших защиты рынка через введение пошлин. Так, компания действует в рамках предписания ФАС от 2013 года, которое ограничивает рост цен и обязывает «Русал» ежемесячно отчитываться о ценообразовании на внутреннем рынке. «Русал», говорит господин Андрюшин, позволил клиентам фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками.
Предполагается, что действие пошлин продлится до конца года.«Русал» оценивает свои возможные потери за этот период в «сотни миллионов долларов».
Производство некоторых видов продукции станет убыточным, утверждает Роман Андрюшин. «По нашей оценке, это сотни тысяч тонн (сокращения производства.— “Ъ”). Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями. С учетом того что мы производим 4 млн тонн в год, из которых 2,8 млн идет на экспорт, в тот объем, что идет на экспорт, уйдут и убыточные поставки, так как мы заинтересованы в сохранении этих рынков. Это как первичный алюминий, так и сплав»,— говорит он. У компании нет возможности включить пошлину в цену большей части длинных контрактов, заявил топ-менеджер. «Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства, некоторые из которых и так работают на грани рентабельности»,— добавил он.
Правительство в одном случае уже пошло навстречу металлургам, скорректировав размер экспортной пошлины на чугун вдвое — с $115 до $54 за тонну. Это объяснялось тем, что объявленная пошлина фактически являлась запретительной, и ее применение грозило остановкой некоторых производств.
Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, в министерство поступили обращения Национальной алюминиевой ассоциации и Союза промышленных предприятий вторичной цветной металлургии, касающиеся неприменения повышенных ставок экспортных пошлин на алюминий. Сейчас эти обращения прорабатываются.
В Минпромторге заявили “Ъ”, что пересмотр пошлин на алюминиевую продукцию в настоящее время не планируется.
Там также добавили, что напрямую повышение пошлин цены на внутреннем рынке не снизит, однако дополнительные поступления от них пойдут на поддержку металлоемких отраслей промышленности, предприятий, задействованных в исполнении гособоронзаказа, и ключевых строек. Министерство рассчитывает, что продлевать пошлины не придется.

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